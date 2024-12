Daily Crown: William, ‘non sono pronto per il Natale’

agenzia

Londra, 12 dic. Il principe di Galles ha rivelato che trascorrerà il Natale con 45 persone “tutte in una stanza”, ma ha ammesso di non essere ancora preparato per le festività. William e la moglie, la principessa del Galles, e i loro figli George, Charlotte e Louis, si uniranno al re, alla regina e alla famiglia allargata per il tradizionale Natale reale nel Norfolk. La festività coincide con la fine di un anno difficile dal punto di vista della salute per la famiglia reale, con il re e la principessa del Galles sottoposti a cure contro il cancro. Durante una visita a un evento per le famiglie del 1° Battaglione del Reggimento Mercian, a Bulford, nel Wiltshire, nel suo ruolo di colonnello in capo, William ha affermato che lui e Kate attendono con ansia i festeggiamenti.