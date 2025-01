Dal 24 al 26 gennaio treno storico da Milano ad Abano Terme

agenzia

Iniziativa congiunta di Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani

MILANO, 07 GEN – Fondazione Fs, Fs Treni Turistici Italiani e Duegi Editrice lanciano il ‘Treno Storico delle Terme’ dal 24 al 26 gennaio tra le stazioni di Milano Centrale e Abano Terme (Padova). L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – prevede anche la possibilità di acquistare un pacchetto turistico dedicato agli amanti dei soggiorni termali in un centro noto già in epoca romana. Per l’occasione, inoltre, la stazione ferroviaria di Abano Terme, recentemente restaurata e adibita a sede della Duegi Editrice, ospiterà una serie di eventi culturali, come mostre fotografiche, esposizioni di modellismo ferroviario, borse di scambio e altro. “Con queste giornate dedicate al turismo e alla cultura – affermano gli organizzatori dell’iniziativa – il treno storico conferma la sua vocazione turistica ed esperienziale, unita alla sua capacità di essere un mezzo pienamente sostenibile”. Lo storico convoglio partirà il 24 gennaio da Milano Centrale alle 14.25 con fermate a Treviglio, Brescia, Abano Terme e arrivo a Terme Euganee alle 17.16. Sabato 25 e domenica 26 gennaio il treno partirà da Milano Centrale alle 8.35, effettuerà le medesime fermate e arriverà a Terme Euganee alle 11.32. Il percorso inverso da Terme Euganee è previsto alle 15:58 con fermate intermedie e arrivo a Milano Centrale alle 19.30.

