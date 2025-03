Dal telescopio Euclid un bottino di 26 milioni di galassie

agenzia

Utili per comprendere la materia oscura

ROMA, 19 MAR – Ventisei milioni di galassie compongono il primo ricchissimo bottino scientifico raccolto dal telescopio spaziale Euclid, lanciato meno di 2 anni fa dall’Agenzia Spaziale Europea per sondare i misteri del lato ancora sconosciuto dell’universo, ossia della materia e dell’energia oscure che lo occupano per il 95%. Ben 380.000 galassie di diverse forme e dimensioni sono state catalogate grazie all’intelligenza artificiale (addestrata con l’aiuto di quasi 10.000 cittadini appassionati di scienza), in modo da iniziare a ricostruire la loro organizzazione nella rete cosmica alla ricerca di indizi sulla distribuzione della materia oscura.

