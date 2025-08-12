Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi dello sballo nelle notti estive

agenzia

Cos’è la cocaina rosa? Dietro quello che sembra un vezzeggiativo innocuo – ‘Tusi’ o ‘Tucibi’, in realtà traduzione fonetica di 2C o 2C-B, un particolare tipo di sostanza psichedelica – c’è una miscela pericolosa di stupefacenti che raramente contiene droghe 2C e più comunemente contiene ketamina e Mdma (ecstasy), a volte in combinazione con cocaina. Ed è proprio nel mix inatteso che risiede il potenziale pericolo. Nell’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, gli esperti evidenziano come “di particolare rilievo le segnalazioni di sequestri della ‘cocaina rosa’, una combinazione di Mdma e ketamina generalmente sotto forma di polvere di colore rosa, nella quale possono essere presenti anche altre sostanze psicoattive quali fenetilamine (generalmente 2C-B), cannabinoidi sintetici (ad esempio Adb-butinaca), catinoni sintetici (alfa-PHP) e agenti di taglio (caffeina)”.

Ma il sistema di allerta rapida per le droghe, “ha identificato 79 nuove sostanze psicoattive circolanti sul territorio nazionale. Si tratta di sostanze appartenenti principalmente alle classi dei catinoni sintetici (27%), dei cannabinoidi sintetici (24%), delle fenetilamine (8%) e degli oppioidi sintetici (8%). Il 32% delle segnalazioni in entrata provenienti dall’Italia ha interessato sostanze d’abuso classiche, quali delta-9-Thc, cocaina, metamfetamina, Mdma (ecstasy), amfetamina, eroina, Lsd, psilocina, Gbl”.