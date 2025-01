Dalla Commissione 1 miliardo per progetti Ue in Difesa

agenzia

100 milioni ciascuno per ogni settore critico

BRUXELLES, 30 GEN – La Commissione Europea ha adottato il quinto programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa (Edf), “stanziando oltre 1 miliardo di euro per progetti di ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa”. Lo si legge in una nota. Con il piano per il 2025, la Commissione “sblocca importanti finanziamenti aggiuntivi” per sostenere lo sviluppo di tecnologie e capacità di difesa critiche. Il programma stanzia circa 100 milioni di euro ciascuno in settori critici come il combattimento a terra, la lotta spaziale, aerea e navale, nonché la resilienza energetica e la transizione ambientale.

