Dall’assemblea di Unicredit via libera al nuovo cda

15 i componenti tra board e comitato controllo sulla gestione

MILANO, 12 APR – Via libera dell’assemblea di Unicredit al nuovo cda. E’ stato fissato in quindici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, il numero dei componenti del board di cui quattro quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione con il 99,92 per cento del capitale sociale presente e avente diritto al voto. Inoltre, l’assemblea ha nominato, con il sistema del voto di lista, per gli esercizi 2024 – 2026 come componenti del consiglio Pier Carlo Padoan, Andrea Orcel, Paola Bergamaschi, Elena Carletti, Marcus Johannes Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé e Maria Pierdicchi, tratti dalla lista del board uscente, che ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari, pari al 91,49 per cento. Vincenzo Cariello e Francesca Tondi sono stati tratti dalla lista 2, presentata da una pluralità di investitori istituzionali e votata dalla minoranza degli azionisti intervenuti in assemblea, con il 8,37 per cento del capitale rappresentato in assemblea. Quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono stati nominati Paola Camagni, Julie Birgitte Galbo e Gabriele Villa, tratti dalla lista del board uscente mentre Marco Giuseppe Maria Rigotti (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) è stato tratto dalla lista di minoranza.

