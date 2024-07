Dallinga sbarca al Marconi, Bologna ha erede di Zirkzee

agenzia

L'attaccante olandese arriva dal Tolosa

BOLOGNA, 22 LUG – E’ atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna Thijs Dallinga (23 anni), nuovo attaccante del Bologna. Sarà un altro olandese a raccogliere l’eredità lasciata da Joshua Zirkzee, approdato al Manchester United. Sartori e Di Vaio hanno chiuso l’acquisto dell’attaccante per circa 15 milioni con il Tolosa. Dallinga nell’ultima stagione ha totalizzato 19 reti tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, ha vestito le maglie delle nazionali Orange Under 19 e 21 e ha esordito nella nazionale maggiore. Il giocatore è sbarcato per sostenere le visite mediche ed entro un paio di giorni raggiungerà il Bologna nel ritiro di Valles per essere agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano, dopo aver firmato un quadriennale da 1,5 milioni a stagione, con opzione su una quinta stagione.

