Dall’Italia al mondo, torna a Parma il festival di Open

agenzia

Fra gli ospiti Giorgetti, Tajani, Schlein e Pizzaballa

BOLOGNA, 08 SET – Torna a Parma il Festival di Open dal 19 al 21 settembre in piazza Garibaldi con un programma che vedrà la partecipazione dei ministri Marina Elvira Calderone, Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani, della segretaria del Pd Elly Schlein e di Gino Cecchettin, padre di Giulia e fondatore dell’omonima fondazione contro i femminicidi. Il festival del quotidiano online fondato da Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis dedicherà ampio spazio al Medio Oriente con un dibattito sulla guerra a Gaza che vedrà protagonisti il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri dell’Autorità palestinese Nasser Al Qudwa. “Quest’anno abbiamo voluto alzare ulteriormente il livello rispetto alle edizioni passate – dice Alice Mentana, amministratrice delegata di Open – portando al Festival nomi di grande spessore capaci di raccontare un’attualità complessa e difficile da spiegare, sia dal punto di vista nazionale che internazionale”. Il programma prevede anche interventi del direttore di Domino Dario Fabbri e della giornalista Cecilia Sala sui grandi mutamenti geopolitici, mentre lo spazio dedicato all’intrattenimento vedrà protagonisti Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Cesare Cremonini, Luca Ravenna e Ghemon. “La collaborazione con Open Festival è ormai una tradizione importante per la nostra città – commenta il sindaco di Parma Michele Guerra – Grazie a questa iniziativa, Parma vive giorni speciali in cui la piazza diventa luogo di incontro con le più rilevanti personalità della politica, della cultura e della società italiana”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA