Dall’Ue 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori

Italia settima con 30 progetti, ma gli italiani premiati sono 55

ROMA, 04 SET – Il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) ha assegnato 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori tramite gli ‘starting grant’, dedicati a sostenere scienziati all’inizio della carriera. L’Italia è settima in classifica con 30 progetti finanziati, mentre sul podio ci sono Germania (99), Regno Unito (60) e Paesi Bassi (44). Gli italiani premiati sono però 55, secondi dopo i tedeschi (87). “Mi dà speranza il fatto che l’Europa sostenga tutte queste menti brillanti – dice Maria Leptin, presidente dell’Erc – eppure potremmo fare di più: solo il 12% delle proposte è stato finanziato, anche se quelle eccellenti erano molte di più”.

