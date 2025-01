Dani Olmo non è più del Barça, Liga blocca l’iscrizione

agenzia

Ancora problemi sostenibilità finanziaria, ultima chance venerdì

ROMA, 01 GEN – Inizio di anno difficile per un Barcellona in crisi finanziaria. La Liga ha negato il tesseramento dei due acquisti della scorsa estate Dani Olmo e Pau Victor, provenienti rispettivamente dal Lipsia e dal Girona, in quanto, a detta dell’ente presieduto da Javier Tebas, non sarebbero state fornite le necessarie garanzie relative alla sostenibilità finanziaria. Infatti i loro stipendi eccedono i limiti salariali fissati, due volte all’anno, dalla Liga. Finora, in questi primi mesi della stagione calcistica, i due avevamo potuto giocare grazie all’infortunio di Christensen che quindi era stato temporaneamente messo fuori rosa. Ma ora il suo rientro fa sì che il Barça debba trovare i soldi necessari per poter prolungare l’iscrizione fino al 30 giugno di Olmo e Pau Victor. Per questo il presidente del club ‘blaugrana’ Joan Laporta era volato in Qatar dove aveva raggiunto un accordo per la vendita dei palchi Vip del ‘Camp Nou’ a un fondo d’investimenti qatarino, operazione che avrebbe fruttato una cifra intorno ai 120milioni. Ma la Liga, preso atto della decisione del tribunale in merito al mancato rispetto del fair play finanziario, non ha dato comunque l’approvazione visto che non dispone delle garanzie necessarie atte al pagamento dei contratti. Nemmeno il rinnovo del ricco contratto di sponsorizzazione tecnica con la Nike è riuscita a convincere la Liga che, con un comunicato spiega che “alla data del 31 dicembre il Barcellona non ha presentato alternative che, rispettando la normativa di controllo economico della ‘LALIGA’, gli consentano di tesserare giocatori a partire dal prossimo 2 di gennaio”. Così ora Dani Olmo e Pau Victor sono spariti dalla lista dei tesserati del Barça, mentre è rientrato Andreas Christensen. Ma dal club fanno sapere di attendere novità positive per venerdì, 3 gennaio. Non rimane che attendere. Ma se Olmo e Victor alla fine non dovessero essere iscritti saranno liberi di firmare a parametro zero con un’altra società, con il Barcellona costretto a pagare tutti i soldi dei loro contratti pluriennali e, per ciò che riguarda Olmo, anche la cifra che rimane da corrispondere dei 60 milioni garantiti al Lipsia.

