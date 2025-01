Daniele Canettoli, Nero Amaro Salutare: il Bestseller su come godere del piacere del caffè senza compromettere il proprio benessere

agenzia

– Milano, 10.01.2025 – Sono tanti gli amanti del caffè, soprattutto in Italia. Peccato che per tanti quella singola tazzina possa diventare anche una vera e propria fonte di malessere, causando disturbi del sonno e irritabilità che vanno a impattare anche sulla qualità della propria vita. La buona notizia è che una soluzione per non rinunciare al caffè esiste davvero.

Per tutti gli amanti di questa bevanda che desiderano continuare ad assumerla senza rischi ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Daniele Canettoli “NERO AMARO SALUTARE. La Rivoluzionaria Caffetteria 4.0 Che Trasforma Il Classico Caffè In Un Elisir Di Benessere Psicofisico Per Dormire Meglio Ed Essere Felice” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita senza rinunciare all’amata bevanda nera.

“Con il mio libro, attraverso la mia esperienza personale, porto a conoscenza il lettore dell’esistenza di un protocollo che può essere personalizzato in modo da permettere a chiunque di godersi l’amato caffè ogni volta che vuole, senza incorrere nelle conosciute controindicazioni legate alla caffeina” afferma Daniele Canettoli, autore del libro. “Il mio testo è quindi una guida pratica che aiuta il lettore a migliorare, con piccolissimi cambiamenti quotidiani, il proprio stile di vita”.

L’autore spiega che spesso il caffè viene associato al fumo, all’alcol e alla droga, proprio perché viene vista come una bevanda capace di creare dipendenza. Anche se qualche anno fa la scienza validava questa affermazione, recentemente la stessa scienza ha ridimensionato il suo punto di vista, attraverso studi specifici, mettendo in luce anche i tanti benefici che il caffè apporta al nostro organismo.

“Daniele Canettoli si rivolge agli amanti del caffè, spiegando loro che rinunciare all’amata bevanda non è necessario, anche nei casi in cui gli stessi soffrono di disturbi del sonno o irritabilità. Questo perché un’alternativa esiste davvero” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Lo stesso autore soffriva di questi disturbi ma, grazie al Nero Amaro Salutare, un caffè speciale arricchito con ingredienti naturali, ha saputo trasformare la propria vita migliorando, a sua volta, anche la propria salute”.