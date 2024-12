Daniele De Leonardis nuovo Marketing Director di BYD per l’Italia

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – BYD Italia annuncia l’ingresso di Daniele De Leonardis come nuovo membro della squadra, rafforzando ulteriormente il team sotto la guida del Country Manager Alessandro Grosso. De Leonardis, classe 1982 e originario di Brindisi, porta con sê un’esperienza ventennale di successo nel settore automotive e digitale. Laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, inizia la sua carriera come Marketing Specialist in H3G, per poi ricoprire il ruolo di Business Development Manager in Gameloft Italia. Nel 2010 approda in FCA, dove assume il ruolo di Head of Digital Italian Market, guidando la strategia digitale su piú canali – display, social e video. A partire dal 2017, De Leonardis ricopre ruoli chiave nel gruppo, dapprima come Head of Abarth Brand and Marketing Communications e successivamente come Head of Digital&CRM Italia e Head of Digital Media e Analytics EMEA. Nel 2021 diventa Chief Marketing Officer in Stellantis, consolidando la sua leadership strategica in ambito marketing e comunicazione. De Leonardis é Marketing Director di BYD per l’Italia e Digital Marketing Director per l’Europa; riporto diretto del Country Manager Alessandro Grosso, contribuirá al continuo sviluppo del brand nel mercato italiano ed europeo. – foto ufficio stampa BYD Italia – (ITALPRESS). fsc/com 19-Dic-24 17:28

