Danimarca: riaprono gli aeroporti chiusi dopo incursione droni

agenzia

Copenaghen, 25 set. Gli aeroporti nella Danimarca occidentale sono stati riaperti dopo essere rimasti chiusi per ore a causa dell’ingresso di droni non identificati nel loro spazio aereo durante la notte. L’aeroporto di Billund, il secondo più grande del Paese, è rimasto chiuso per un’ora, mentre quello di Aalborg, utilizzato per voli commerciali e militari, è rimasto chiuso per tre ore a causa delle incursioni dei droni avvenute nella tarda serata di ieri, ha dichiarato la polizia danese.