Danneggiò pronto soccorso, condannato a 4 mesi di carcere

agenzia

Sentenza nel Napoletano, le violenze risalgono al 2023

NAPOLI, 16 SET – Spazientito dall’attesa danneggiò il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, nel Napoletano, danneggiando la porta d’ingresso: nei giorni scorsi il Tribunale di Napoli Nord ha condannato a 4 mesi di reclusione il paziente violento, un uomo di 37 anni, che il 26 aprile del 2023 si rese protagonista delle violenze, avvenute in presenza del personale sanitario. Il gup ha condannato l’imputato – riconosciuto colpevole di danneggiamento – anche al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, l’Asl Napoli Nord 2 rappresentata in giudizio dall’avvocato Gennaro De Falco.

