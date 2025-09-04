agenzia
D’Ascola nuovo presidente della Cassazione
Nominato dal plenum del Csm con un voto in più su sfidante
ROMA, 04 SET – Pasquale D’Ascola è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. A deciderlo il plenum straordinario del Csm, presieduto oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della magistratura. D’Ascola è stato nominato con 14 voti superando lo sfidante Stefano Mogini per un voto.
