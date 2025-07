agenzia

Ha battuto Cuomo con 12 punti di scarto

NEW YORK, 01 LUG – E’ ufficiale: il socialista Zohrab Mamdani ha vinto le primarie democratiche per il candidato sindaco di New York. Il voto si è tenuto la scorsa settimana ma il conteggio e l’ufficialità è arrivata solo ora. Mamdani ha battuto l’ex governatore di New York, Andrew Cuomo, con un vantaggio di 12 punti.

