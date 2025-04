Dazi: Biancofiore, ‘da opposizione invidia e livore per Meloni’

agenzia

Roma, 9 apr. “Banale, semplicistico e a tratti infantile definire il prossimo viaggio del premier Meloni un omaggio a Trump. È comprensibile lo stordimento generale di un’opposizione incapace di vedere e immaginare un’Italia protagonista in un simile e delicato contesto economico e geopolitico, soprattutto se la centralità è merito di un presidente del Consiglio di destra. Derubricare il futuro colloquio tra due leader mondiali, con l’obiettivo di tutelare le nostre imprese e la nostra Nazione è vergognoso. Parole che dimostrano solo livore e invidia per il ruolo di Meloni, come ha scritto anche oggi ‘Politico’, è quello di mediatore”. Così Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.