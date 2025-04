Dazi: Boccia (Pd), ‘Mattarella sollecita risposta comune, Meloni con urgenza in Parlamento’

agenzia

Roma, 2 apr “Abbiamo apprezzato le parole, come sempre efficaci e a tono, del Presidente della Repubblica. I dazi americani sono un ‘errore profondo’ e serve una risposta ‘compatta, serena, determinata’ da parte europea”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Il portavoce commerciale della Commissione europea, Olof Gill ha garantito che ci sarà una risposta, come già del resto affermato dalla Presidente Von Der Leyen. Giorgia Meloni, in modo incerto, pattinando tra Salvini e Tajani, ha detto che non dobbiamo fare guerre commerciali -prosegue Boccia-. A questo punto, su un tema così rilevante per la nostre economie e il futuro del Paese non sono più possibili ambiguità da parte del governo: la Presidente del Consiglio venga con urgenza in Parlamento a chiarire cosa intende fare il governo”.

