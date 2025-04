Dazi: Boccia (Pd), ‘Meloni sembra don Abbondio, serve reazione unitaria Ue’

agenzia

Roma, 8 apr “Meloni ha una maggioranza più anti-europea che europeista. È davanti a un bivio: dovrebbe dire a Trump che è in totale disaccordo con lui, varare misure per aiutare le imprese e guidare il gruppo di Paesi che in Europa si contrappone agli Stati Uniti. Invece lei sta facendo don Abbondio”. Lo dice Francesco Boccia a ‘Repubblica’.

“Se il nostro Paese ancora regge è perché stiamo nell’euro. Più si frammenta il fronte europeo più tardi riusciremo a mettere in campo interventi comunitari. Sarebbe uno sbaglio. Solo un’Europa unita può consentire alla Bce di ritagliarsi uno spazio maggiore per abbassare ulteriormente i tassi d’interesse che sosterrebbero la domanda interna e metterebbero in difficoltà gli Usa”, spiega il presidente dei senatori Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA