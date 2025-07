Dazi: Bonaccini, ‘accordo profondamente negativo, incomprensibile sudditanza Ue’

agenzia

Roma, 27 lug “L’accordo raggiunto tra von der Leyen e Trump sui nuovi dazi al 15% sui prodotti europei (ma non vale per alluminio e acciaio che restano molto più alti) per la premier Meloni e’ positivo, per me invece è profondamente negativo”. Lo scrive sui social Stefano Bonaccini.

“Perché l’Unione Europea cede ai voleri degli Stati Uniti, con atteggiamento di incomprensibile e ingiustificata sudditanza, visto che sono dazi a senso unico, senza alcuna reciprocità, impegni onerosi verso gli Stato Uniti per acquisti di energia e armi, nulla ancora di definito sulla farmaceutica. Questo avviene peraltro dopo i cedimenti sulla Global minimim tax e sulle spese militari -prosegue l’europarlamentare e presidente del Pd-. Per l’Italia, seconda manifattura d’Europa e tra le prime per export, i nuovi dazi costeranno alcune decine di miliardi di euro e metteranno a rischio tanti posti di lavoro”.