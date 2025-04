agenzia

Roma, 4 apr. “Trova le differenze”. Lo scrive Stefano Bonaccini sui social postando una card con Giorgia Meloni che dice che ‘i dazi non sono una catastrofe’ e il calo a Piazza Affari come per le Torri Gemelle e Pedro Sanchez che annuncia un fondo in Spagna di 14,1 miliardi per i settori colpiti dai dazi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA