Dazi: Bonelli, ‘atto di forza che mette in ginocchio Ue, effetti devastanti per Italia’

Roma, 27 lug. “L’accordo tra Donald Trump e Ursula von der Leyen per imporre dazi al 15% su diversi prodotti europei è un atto di forza che mette in ginocchio l’economia dell’Ue, con effetti devastanti sull’Italia. A rischio ci sono oltre 700.000 posti di lavoro, di cui più di 100.000 in Italia, nei settori agroalimentare, automotive e meccanico. Il nostro Paese rischia inoltre di perdere 23 miliardi di euro di export”. Lo dice Angelo Bonelli.

“Secondo le stime, questa intesa potrà generare un incremento dell’inflazione tra l’1,5% e il 2,3% in Europa, con ricadute dirette sui beni di prima necessità e sulle fasce più deboli della popolazione -prosegue il leader dei Verdi – E mentre tutto questo accade, Meloni è la prima ad aver promesso a Trump l’acquisto di gas e armi per decine di miliardi di euro. Il nostro settore farmaceutico rischia danni gravissimi, perché Trump punta alla delocalizzazione delle imprese e della produzione negli Stati Uniti”.