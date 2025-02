Dazi: Bonelli, ‘Meloni non fa la patriota, Parlamento voti per sostenere Ue’

agenzia

Roma, 14 feb. “Mentre tutti i capi di governo dei principali Paesi europei si sono espressi duramente contro la minaccia dei dazi imposta dal presidente Usa Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rimasta in silenzio, dimostrando di non essere affatto patriottica. I dazi imposti da Trump, infatti, danneggerebbero pesantemente la nostra economia, così come quella degli Stati Uniti. L’unica cosa che la premier dovrebbe fare è unirsi all’Unione Europea per condannare i dazi di Trump e preparare adeguate contromisure”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.