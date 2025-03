Dazi: Bonelli, ‘Meloni, sovranista a casa d’altri giustifica Trump’

agenzia

Roma, 2 mar “Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sui dazi annunciati da Donald Trump confermano che, da sovranista, non riesce nemmeno a difendere la sovranità italiana. Ancora una volta, la premier assume un atteggiamento attendista, quasi giustificatorio, di fronte alle minacce dell’ex presidente americano”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Invece di difendere con fermezza gli interessi dell’Italia e dell’Europa, preferisce assecondare la narrazione di Trump, definendolo un ‘dealer’ con cui si può trattare, come se fosse un comune negoziatore e non un leader che mina la stabilità globale con le sue posizioni estremiste -prosegue-. Il rischio di una guerra commerciale con gli Stati Uniti è concreto e potrebbe avere effetti devastanti sulla nostra economia e sulla sicurezza globale”.