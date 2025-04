Dazi: Borghi (Iv), ‘Meloni balbetta perchè sua maggioranza divisa’

agenzia

Roma, 4 apr. “Giorgia Meloni non sa più che pesci prendere. È rimasta silente mettendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, sperando che tempesta passasse. Invece Trump ha fatto quanto promesso in campagna elettorale, e la premier si è trovata spiazzata, balbetta, anche perché ha una maggioranza spaccata”. Lo ha detto a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“Forza Italia è in linea con Ursula von der Leyen e il Ppe, mentre la Lega ha una posizione diametralmente opposta: propone lo strappo con la Ue e la trattativa autonoma in una logica totalmente sovranista, applaudendo Trump. E Meloni, in mezzo, non sa cosa fare e tende a minimizzare. Non possiamo accettare – conclude Borghi – una posizione così timida e insipida”.

