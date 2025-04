Dazi: Borghi (Iv), ‘Musk in controtendenza, destra italiana si riposizionerà?’

agenzia

Roma, 7 apr. “Mentre le borse europee e mondiali vanno a picco, Wall Street si prepara ad aprire la borsa in una settimana estremamente difficile dopo quella appena trascorsa, Goldman Sachs rivede le sue previsioni e dà al 45% il rischio di una recessione Usa, Trump continua dritto per la sua strada contro tutto e contro tutti. Con gli incredibili applausi della destra italiana”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.