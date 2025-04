Dazi: Boschi (IV), ‘economia in crisi e governo si gira dall’altra parte’

agenzia

Roma, 11 apr “L’economia italiana vive una crisi evidente, ce lo dicono gli imprenditori e i lavoratori che denunciano difficoltà crescenti a cui i dazi vanno solo a sommarsi. Se ne accorgerebbe anche Meloni se solo li ascoltasse”. Lo ha detto la presidente dei deputati di Italia viva Maria Elena Boschi intervenendo all’iniziativa alla Camera di commercio di Roma in cui i parlamentari e i consiglieri regionali di Iv hanno incontrato i rappresentanti del mondo produttivo laziale.

“Ci sono forti preoccupazioni sull’incapacità di spendere le risorse del Pnrr entro il 2026, su Transizione 5.0 che non funziona, per la produzione industriale che continua a calare, per il costo dell’energia che sta mettendo in ginocchio le piccole e medio e prese, sul rapporto debito/Piil che sta peggiorando e per le difficoltà di settori che sono eccellenze del made in Italy come la moda -ha spiegato Boschi-. I dazi si sommano a una situazione già grave e il governo non solo non ha proposte per uscire dalla crisi, ma nemmeno la lucidità per capirla. Da un lato c’è Salvini che interpreta i dazi come un’opportunità, dall’altro c’è Forza Italia che chiede di evitare il panico, infine c’è Meloni che ci spiega che sarebbe andata a negoziare con Trump singolarmente. Tutte posizioni lunari, fuori dalla realtà e dalla ragionevolezza”.