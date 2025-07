Dazi: Boschi, ‘Meloni ha perso ogni credibilità, altro che patriota’

agenzia

Roma, 30 lug. “Meloni non ha alcuna credibilità. Aveva promesso che avrebbe fermato i dazi, poi che sarebbe finito 0 a 0 tra Europa e USA, poi che il 10% era un buon accordo. E invece siamo al 15%, che si somma a quelli che gia colpiscono acciaio e altri settori. Intanto firmiamo miliardi in gas e armi americane, senza nulla in cambio. Meloni non è stata un ponte tra Usa e Ue come voleva far credere. Altro che patriottismo: la sua sudditanza verao Trump ci ha portato ad abbassare la testa. Ha reso più forte l’economia statunitense e dato un colpo a quella italiana”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi in un’intervista ad Avvenire.