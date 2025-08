Dazi: Braga, ‘da Trump nessuna certezza, Meloni e Giorgetti dove sono?’

agenzia

Roma, 5 ago. “Sono trascorsi dieci giorni e l’accordo tra Trump e Von der Leyen non ha dato alcuna certezza. Tra contromisure sospese e minacce americane, non si capisce come le aziende dovranno affrontare il futuro. Uniche verità, un presidente Usa arrogante e minaccioso e un’Europa incerta e attendista. Mentre vini e farmaci, settori chiave delle nostre esportazioni, rimangono nel limbo”. Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.