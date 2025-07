Dazi: Braga, ‘sconfitta della Ue, Meloni complice’

agenzia

Roma, 28 lug. “Un accordo a spese dell’Europa. Con dazi al 15% l’Ue esce sconfitta. Una sudditanza alle pretese e alla prepotenza di Trump che pagheranno i cittadini europei, le nostre aziende, i nostri lavoratori. Voleva colpire un modello fatto di equilibrio e regole. Ci è riuscito con la complicità di chi come Meloni non è stato ponte e non ha mai creduto nella forza del nostro continente”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

