Dazi: Calenda, ‘Meloni propone a Trump ‘zero a zero’ ma non si sa se Lega d’accordo…’

agenzia

Roma, 10 apr. “Oggi abbiamo scoperto che quando la Meloni proporrà a Trump uno ‘zero a zero’ sui dazi, non saprà se la Lega è d’accordo. Però intanto governano insieme. Bel risultato”. Lo scrive Carlo Calenda sui social in cui rilancia un passaggio di un suo intervento a SkyTg24 in cui Alessandro Morelli della Lega ha spiegato che la Lega non è scontato sia d’accordo sullo ‘zero a zero’ sui dazi. “Parliamone”, ha detto Morelli.

