Dazi: Calenda, ‘serve risposta Ue, no cavarcela da soli con ‘bacio della pantofola”

Roma, 2 feb. “Trump inizia una guerra commerciale assurda, violando il trattato che egli stesso aveva firmato con Canada e Messico. L’effetto non sarà solo economico ma soprattutto politico. La credibilità dell’amministrazione americana nei confronti dei suoi partner storici e’ ridotta a zero. Questo ci suggerisce di lavorare per una risposta europea piuttosto che pensare di cavarcela individualmente con un ‘bacio della pantofola’”. Lo scrive sui social Carlo Calenda.

