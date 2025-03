Dazi: Canada riconsidera l’acquisto dei caccia americani F-35

agenzia

Ottawa, 15 mar. (Adnkronos/Afp) – Il Canada sta riconsiderando l’acquisto di aerei da combattimento americani F-35 e sta esaminando altre opzioni. Lo ha detto all’Afp il ministero della Difesa canadese. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, il presidente americano Donald Trump ha lanciato una guerra commerciale con il suo vicino canadese e solleva regolarmente l’idea di fare del Canada il 51esimo stato americano. Il nuovo primo ministro canadese Mark Carney, entrato in carica ieri, vuole “determinare se il contratto di acquisto dell’F-35, nella sua forma attuale, costituisce il miglior investimento per il Canada e se ci sono altre opzioni che possano soddisfare meglio le esigenze del Canada”, ha riferito un portavoce del ministro della Difesa.