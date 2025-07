Dazi: Castellone (M5S), ‘nessun posto lavoro vada perso, governo si muova’

agenzia

Roma, 28 lug. “Chissà cosa avrebbe detto del pessimo accordo sui dazi la sovranista Giorgia Meloni se fosse stata all’opposizione. Quella a cui abbiamo assistito è stata una genuflessione in tutto e per tutto dell’Unione europea al suo amico Donald Trump, che avrà conseguenze nefaste per il nostro Paese con 100/200mila posti di lavoro a rischio”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.