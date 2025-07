Dazi: Conte, ‘è una Caporetto’**

agenzia

Roma, 29 lug. “E’ una situazione che si preannuncia disastrosa per l’economia italiana ed europea. E’ una Caporetto. E quando ci ritroveremo che alcune filiere che non reggono, poi saremo costretti a intervenire con sussidi e si dice di utilizzare i fondi del Pnrr e della coesione: dovremmo utilizzare soldi pubblici per pagare la tassa di Trump”. Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, tramesso sul sito de La Stampa.

