Dazi: Conte, ‘Meloni e Merz anelli deboli’**

agenzia

Roma, 29 lug. “Sarebbe stato meglio minacciare una guerra commerciale e aprire subito una trattativa con la Cina, Mercosur, i Brics. Se non hai consapevolezza della tua forza, per sudditanza, hai perso in partenza. Meloni e Merz sono stati gli anelli deboli” in Europa nella trattativa. “E Salvini che ha detto che i dazi sono un’opportunità…”. Così Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.

