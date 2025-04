Dazi: Conte, ‘Meloni strappato Via Seta e ora deve chiedere scusa a Cina, dilettanti a Chigi’**

agenzia

Roma, 3 apr. “Meloni ha strappato l’accordo della Via della Sete che era un utilissimo strumento per diversificare il nostro export. Ora deve chiedere scusa a Xi Jinping e recuperare questa prospettiva”. Lo dice Giuseppe Conte parlando con i cronisti davanti alla Camera. L’ex-premier sottolinea come quell’accordo ora potesse costituire una base per diversificare l’export italiano ma, osserva, “a Palazzo Chigi abbiamo dei dilettanti che stanno facendo male all’Italia”.

