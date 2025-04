agenzia

Roma, 10 apr. “Musk al nostro congresso lo aveva pronosticato: da Trump pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci, tranne che per la Cina. Come sempre in casa Lega si vede oltre, a volte dove gli altri non vedono”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

