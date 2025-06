Dazi: De Luca, ‘al 10% sono grave errore, danni a economia e lavoro’

agenzia

Roma, 28 giu. “I dazi al dieci per cento sono un grave errore perché provocherebbero danni enormi all’economia e all’occupazione europea e soprattutto italiana. Anche Confindustria esprime una posizione estremamente preoccupata di cui la premier dovrebbe prendere atto. Rischiamo sei miliardi in meno di export. Rischiano di saltare sessantamila posti di lavoro, rischiano di chiudere venticinquemila aziende. Purtroppo, anche su questa vicenda la premier Meloni sta preferendo fare gli interessi dell’amministrazione americana, essere la portavoce di Trump e difendere il rapporto col proprio alleato piuttosto che difendere gli interessi nazionali delle imprese e dei lavoratori italiani”. Lo ha affermato Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche europee, a ‘Sky Agenda’.