Dazi: Della Vedova, ‘dopo parole Trump Meloni conferma visita?’

agenzia

Roma, 9 apr. “Trump si è espresso con chiarezza cristallina, benché volgare, su come considera i capi di Stato o di Governo che stanno cercando di avere con lui un rapporto speciale per ottenere sconti ed esenzioni sui dazi. ‘Chiamano per baciarmi il cu…” ha detto senza lasciare spazio a fraintendimenti. Con queste premesse, davvero Meloni conferma il suo viaggio a Washington? Torno a chiederglielo: cosa ci va a fare? Con quale obiettivo? Per sostenere le ragioni di lungo periodo dell’Ue e quindi dell’Italia o per accontentare Salvini pensa di chiedere qualche illusorio sconticino ad hoc da vendere come interesse nazionale?”. Lo scrive in un post il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA