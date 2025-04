Dazi di Trump, Ue mette in pausa contromisure a tariffe Usa

agenzia

Bruxelles, 15 apr. La Commissione Europea ha formalizzato la pausa fino a 90 giorni nelle contromisure ai dazi Usa sull’importazione di prodotti in acciaio e alluminio dall’Ue. La pausa è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso i dazi cosiddetti “reciproci” per 90 giorni, dopo l’impennata registrata dai rendimenti dei buoni del Tesoro americani, considerati beni rifugio. La pausa è stata decisa per dare spazio ai negoziati.

Ieri, lunedì 14 aprile, il commissario al Commercio Maros Sefcovic si è recato a Washington per colloqui con le controparti americane. Tecnicamente, ieri l’Unione ha adottato due atti: uno che attiva le contromisure Ue, su merci importate dagli Usa per circa 21 mld di controvalore, e un altro che sospende le stesse misure fino al 14 luglio 2025.

Quella della premier Meloni dal presidente americano Trump a Washington è ”una missione che va a sostenere le posizioni europee”, ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Re Start su Rai Tre. Perché ”siamo convinti che l’Europa debba presentarsi unita” e ”l’Italia non si sostituisce all’Europa, ma può dare un contributo”. Sul tavolo dei colloqui con Trump ”ci sarà anche il dossier commerciale, oltre quello di politica estera”, ha precisato il titolare della Farnesina.