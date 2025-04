Dazi: Fina, ‘borse crollano, bufera è già qui ma governo Meloni dannosamente inerte’

agenzia

Roma, 7 apr. “Di fronte al tifone dazi il Governo è incerto, stordito, incapace di organizzare una sia pur minima forma di politica economica. Trump, l’alleato, l’amico delle destre aveva da tempo annunciato una vera e propria guerra doganale ma Giorgia Meloni e i suoi alleati non hanno minimamente pensato di predisporre un piano a tutela del made in Italy”. Così in una nota il senatore Michele Fina, Tesoriere del Pd.

“Speravano, come è loro costume, che bastasse accucciarsi e ricevere un trattamento di favore e invece le cose sono andate diversamente, mentre a destra predicano amicizia e cercano giustificazioni, le imprese italiane sono già oggi duramente colpite dai dazi, a partire dalle nostre eccellenze. Il Governo, bloccato da un antieuropeismo di fondo ha perso tempo e i danni li pagheranno i cittadini che già nel 2024 si sono visti aumentare le tasse. L’unica brillante idea della Meloni è stata quella di chiedere all’Europa di fare più debito. Insomma di scaricare sui cittadini nuovi oneri”.