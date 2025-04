Dazi: Fratoianni, ‘da Trump guerra contro Europa, serve risposta comune Ue’

agenzia

Roma, 1 apr. “Intanto occorre partire da un elemento chiaro: quella di Trump è una guerra, è una guerra commerciale contro l’Europa. E con questo occorre fare i conti. Allora, tanto per cominciare, penso che sia necessaria una reazione di livello continentale”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“Per questo credo che i tentativi del governo italiano contrassegnati dalla frase ‘non esageriamo, tentativi tutti costruiti sulla base di un rapporto privilegiato, la presidente Meloni è molto amica di Trump e altri del governo ambiscono a diventarlo penso a Salvini che tutti i giorni cerca di scavalcarla su questo punto, siano destinati al fallimento: ‘ce la caveremo’ non credo che sia la risposta giusta, nessuna risposta di carattere nazionale è minimamente efficace”.