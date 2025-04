Dazi: Fratoianni, ‘temo incontro Meloni-Trump si risolva in svendita nostri interessi’

agenzia

Roma, 17 apr. “Giorgia Meloni è volata a Washington per incontrare Donald Trump nell’ambito di un incontro bilaterale e fuori dalla definizione di una strategia comune della Ue, se non rivendicando una telefonata a due con Von der Leyen, il che è un po’ pochino. E poi senza alcun mandato parlamentare: non c’è stata nelle Camere del nostro, non c’è stata una discussione, come credo sarebbe stato utile fare tale da consentire una discussione sul merito”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso della trasmissione Il Rosso e il Nero.