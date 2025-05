Dazi: Fratoianni, ‘Trump non va trattato come una sorta di pazzo, ha obiettivi precisi’

agenzia

Roma, 24 mag. “Io non credo che vada trattato Donald Trump come una sorta di pazzo, che a un certo punto dice una cosa e poi dice un’altra. Lui ha degli obiettivi molto precisi”, vuol fare saltare “tutti quei sistemi di regole che in Europa rappresentano ancora un elemento di freno, un limite allo da potere delle multinazionali americane”. Lo dice Nicola Fratoianni a Sky Start.

