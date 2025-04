Dazi: Furfaro, ‘altri difendono economia, governo italiano Trump’

agenzia

Roma, 7 apr. “24 ore dopo l’annuncio dei dazi di Trump, la Spagna ha reagito con un piano da 14 miliardi di euro per proteggere imprese e lavoratori. E in Italia? Giorgia Meloni è corsa in TV a dire che “i dazi non sono la catastrofe che ci raccontano”. Lo dica ai 60.000 lavoratori italiani a rischio licenziamento. Lo dica alle imprese che perderanno 5,7 miliardi di export. La verità è semplice: mentre altri Paesi si muovono per difendere la propria economia, i propri lavoratori, le proprie imprese noi abbiamo un governo che pensa a difendere chi vuole affossarci”. Così Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Pd.

