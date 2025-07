Dazi: Furfaro(Pd), ‘Meloni da sovranista a zerbino’

agenzia

Roma, 28 lug. “Dicevano ‘intesa zero a zero’. Assicuravano che Giorgia Meloni, la ‘pontiera’, avrebbe difeso l’Italia. E invece l’accordo con Trump è una disfatta totale. Dazi al 15% sui prodotti europei, centomila posti di lavoro a rischio solo in Italia, 23 miliardi di euro del nostro export che rischiano di andare in fumo”. Lo scrive su Instagram Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale del Pd.