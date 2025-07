Dazi: Furlan, ‘accordo sbilanciato, a rischio imprese e lavoratori’

agenzia

Roma, 28 lug. “Scenario allarmante, l’accordo commerciale sui dazi tra Usa ed Europa è evidentemente sbilanciato a favore di Trump e mette a rischio il futuro di migliaia di imprese italiane. Sono gli effetti inevitabili dei sovranisti al governo, nelle trattative vince la forza e perde il diritto”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan commentando l’accordo in Scozia tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen.

“Con l’ipotesi di dazi al 10%, Confindustria aveva calcolato una perdita per il sistema nazionale di 20 miliardi e 118mila posti di lavoro in meno, ma adesso la prospettiva è anche peggiore – sottolinea Furlan -. Per questo motivo non c’è tempo da perdere e lavorare, in sede europea, ad un piano comunitario per il commercio che dia sostegno alle imprese e all’occupazione, anche guardando ad altri contesti internazionali. E’ il momento di mettere da parte ogni istinto nazionalista – conclude la senatrice di Italia Viva – per cercare di garantire un futuro positivo alla nostra economia. Con gli egoismi nazionali non si va da nessuna parte e questo accordo lo dimostra drammaticamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA