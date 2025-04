Dazi: Gasparri (Fi), ‘tassazione su giganti rete da affermare in ogni colloquio Italia-Usa’

agenzia

Roma, 13 apr “La tassazione in Europa dei giganti della rete non è una ritorsione demenziale e fallimentare, per fortuna, della politica dei dazi di Trump. È un atto di giustizia fiscale”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Non è possibile che un commerciante, un artigiano o un lavoratore pensionato paghi tra il 20 e il 40% di tasse e i vari Zuckerberg, Bezos e company con Facebook, Meta, Amazon eccetera, in Italia e in Europa, paghino l’1 o il 2% -spiega Gasparri-. Questa è un’esigenza fondamentale che dobbiamo affermare. E che deve essere espressa in tutti i colloqui tra l’Italia e gli Stati Uniti che ci saranno nelle prossime settimane”.