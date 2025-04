Dazi: Gasparri, ‘sovranisti ci spieghino perchè preferiscono Trump a Italia ed Europa’

agenzia

Roma, 5 apr. “Noi siamo per un’alleanza euro-atlantica, forte e chiara. Però se Trump ha vinto le elezioni dicendo ‘First America’, come è suo diritto, noi diciamo ‘Forza Italia’. Prima l’Italia. Prima l’Europa. ‘First Italy’. E se qualcuno è sovranista, ci dovrebbe spiegare perché gli piace di più Trump dell’Italia e dell’Europa. Noi vogliamo essere amici dell’America, ma siamo italiani ed europei, e difendiamo la nostra economia, il nostro lavoro”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo al Consiglio nazionale del partito.